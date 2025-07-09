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В Госдуме предложили назначать пенсионные надбавки с 70 лет

Размер фиксированной выплаты будет увеличиваться раз в десятилетие.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести надбавки к пенсии с 70 лет.

Сейчас такие надбавки предоставляются начиная с 80 лет. По новому проекту фиксированная выплата для пенсионеров от 70 до 80 лет будет увеличена на 100%, для тех, кто достиг 80 лет — на 200%, а для 90-летних — на 300%. Кроме того, планируется повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности для инвалидов I группы на 200%.

Нилов заявил, что инициатива возникла после обращения пенсионера из Луганска, который работал на опасном производстве. Он подчеркнул, что действующие надбавки с 80 лет и их размер не позволяют многим пожилым людям в полной мере реализовать свои права.

На январь 2025 года размер фиксированной выплаты составляет 8 907,7 рублей. Депутат отметил, что лишь около четверти мужчин и половина женщин доживают до 80 лет, и только небольшая часть достигает 90 лет.

Кроме того, с начала следующего года начнется двойная индексация страховых пенсий. В феврале выплаты будут пересчитаны с учетом инфляции, а в апреле — в зависимости от средств, собранных в Социальном фонде. Гаврилов добавил, что новая схема должна учитывать экономические условия и приближать выплаты к реальным ценам и заработным платам.