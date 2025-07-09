В Госдуме предложили назначать пенсионные надбавки с 70 лет

Сейчас такие надбавки предоставляются начиная с 80 лет. По новому проекту фиксированная выплата для пенсионеров от 70 до 80 лет будет увеличена на 100%, для тех, кто достиг 80 лет — на 200%, а для 90-летних — на 300%. Кроме того, планируется повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности для инвалидов I группы на 200%.