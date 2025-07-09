SCAT запускает прямые рейсы из Алматы в Минск

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Из Алматы в Минск будет летать рейс DV807, а обратно — DV808. Время в пути составит 5 часов 30 минут.
Как заявляет авиакомпания, билеты уже появились в продаже. Но на сайте авиакомпании билеты все еще недоступны. В пресс-службе сказали, что они будут доступны с 11:30. А вот сервис Freedom Travel уже предлагает билеты на прямой рейс SCAT из Алматы в Минск от 116,4 тыс. тенге в одну сторону.
Сейчас из Алматы в Минск можно улететь только с пересадкой в Ташкенте. Из столицы Казахстана в этот город летает белорусская компания Belavia по четвергам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты начинаются от 134 тыс. тенге в одну сторону.
В Минске обязательно посетите набережную реки Свислочь и Троицкое предместье. Среди блюд, которые нужно попробовать, горячие драники с грибным соусом, борщ с пампушками, колбаски и ржаной хлеб.
С 4 июля SCAT открыл еще одно международное направление. Перевозчик начал выполнять прямые рейсы из Шымкента в Урумчи. А с 29 мая авиакомпания летает в Каир, Шанхай и Сеул.