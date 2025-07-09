SCAT запускает прямые рейсы из Алматы в Минск

Как заявляет авиакомпания, билеты уже появились в продаже. Но на сайте авиакомпании билеты все еще недоступны. В пресс-службе сказали, что они будут доступны с 11:30. А вот сервис Freedom Travel уже предлагает билеты на прямой рейс SCAT из Алматы в Минск от 116,4 тыс. тенге в одну сторону.