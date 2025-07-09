Омск выбрался из списка городов с неблагоприятной городской средой

Омск больше не входит в список неблагоприятных городов — по новой оценке Минстроя индекс качества городской среды превысил 180 баллов. Об этом рассказали на заседании комитета по вопросам ЖКХ в горсовете во время обсуждения отчёта Контрольно-счётной палаты.
За пять лет, с 2019 по 2023 год, этот показатель вырос на 55 баллов, или почти на 52%, и достиг 161. Соответственно, в 2024 году Омск сделал «рывок» как минимум на 20 баллов.
Отдельное внимание КСП уделила озеленению. Здесь, несмотря на существенный рост количества озеленённых территорий, не всё гладко. Основная проблема — с приживаемостью деревьев.
«Мы проработали все вопросы с администрацией. Наши рекомендации были услышаны», — сообщил руководитель Контрольно-счётной палаты Александр Клюхин.
Депутат Наталья Старовойтова напомнила, что у скверов и парков «постоянного хозяина и системной работы нет», и потребовала от мэрии разобраться с содержанием общественных пространств. Кроме того, депутатов заинтересовали проблемы с поливом свежевысаженных деревьев. Оказалось, что для этого просто не хватает сотрудников УДХБ.
Комитет принял доклад КСП к сведению.