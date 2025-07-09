Для жителей Челябинской области упростили оплату за свет, тепло и прочую коммуналку

С помощью этого сервиса можно самостоятельно управлять своими платежами без лишних звонков, очередей и бюрократии. В личном кабинете есть возможность передать показания счётчиков и оплатить начисления. При этом новая платформа напоминает маркетплейс: можно самостоятельно выбрать необходимые услуги, добавить их в корзину и оплатить одним действием. Получается значительно быстрее, чем оплачивать отопление, электроэнергию, вывоз ТКО и так далее по отдельности.
При этом к одному личному кабинету можно прикрепить сразу несколько лицевых счетов. Особенно это актуально, если в собственности несколько помещений или нужно следить за квартирами детей и родителей.
— Личный кабинет — это удобный сервис особенно для тех, кто ценит своё время, — считает первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — Его можно скачать на телефон или зарегистрировать прямо на нашем сайте. Новое приложение работало в тестовом режиме целый год, и за это время мы учли все пожелания наших клиентов. Сейчас сервис работает без перебоев и находится под надёжной защитой. В целом это шаг к более современному, прозрачному и удобному обслуживанию клиентов, соответствующему вызовам цифровой эпохи.
Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте «Уралэнергосбыт» или скачать на телефон. Для андроидов приложение доступно в Rustore, для айфонов — в AppStore.
Для плавного перехода на новый личный кабинет «Уралэнергосбыт» предыдущая версия приложения будет работать до 01.09.2025.