Для жителей Челябинской области упростили оплату за свет, тепло и прочую коммуналку

— Личный кабинет — это удобный сервис особенно для тех, кто ценит своё время, — считает первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — Его можно скачать на телефон или зарегистрировать прямо на нашем сайте. Новое приложение работало в тестовом режиме целый год, и за это время мы учли все пожелания наших клиентов. Сейчас сервис работает без перебоев и находится под надёжной защитой. В целом это шаг к более современному, прозрачному и удобному обслуживанию клиентов, соответствующему вызовам цифровой эпохи.