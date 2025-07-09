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Для жителей Челябинской области упростили оплату за свет, тепло и прочую коммуналку

Оплачивать начисления за свет, тепло, горячую воду, вывоз мусора, а в некоторых районах и другую коммуналку в Челябинской области можно буквально в несколько кликов. Такая возможность у жителей региона появилась после масштабного обновления личного кабинета Единого расчётного центра «Уралэнергосбыт».

Источник: Pchela.News

С помощью этого сервиса можно самостоятельно управлять своими платежами без лишних звонков, очередей и бюрократии. В личном кабинете есть возможность передать показания счётчиков и оплатить начисления. При этом новая платформа напоминает маркетплейс: можно самостоятельно выбрать необходимые услуги, добавить их в корзину и оплатить одним действием. Получается значительно быстрее, чем оплачивать отопление, электроэнергию, вывоз ТКО и так далее по отдельности.

При этом к одному личному кабинету можно прикрепить сразу несколько лицевых счетов. Особенно это актуально, если в собственности несколько помещений или нужно следить за квартирами детей и родителей.

— Личный кабинет — это удобный сервис особенно для тех, кто ценит своё время, — считает первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — Его можно скачать на телефон или зарегистрировать прямо на нашем сайте. Новое приложение работало в тестовом режиме целый год, и за это время мы учли все пожелания наших клиентов. Сейчас сервис работает без перебоев и находится под надёжной защитой. В целом это шаг к более современному, прозрачному и удобному обслуживанию клиентов, соответствующему вызовам цифровой эпохи.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте «Уралэнергосбыт» или скачать на телефон. Для андроидов приложение доступно в Rustore, для айфонов — в AppStore.

Для плавного перехода на новый личный кабинет «Уралэнергосбыт» предыдущая версия приложения будет работать до 01.09.2025.