Под Минском недостроенный бизнес-центр продается за долги известного застройщика

В Минском районе за долги известного застройщика продается незавершенный бизнес-центр, сообщает площадка недвижимости realt.by.
Так, в деревне Копище недалеко от Минска на продажу был выставлен недостроенный комплекс с апартаментами, принадлежащий компании «СИ-трейдинг». Бизнес-центр строится вблизи микрорайона Новая Боровая и жилого комплекса «Уручский», который возводил тот же застройщик.
Сообщается, что недостроенный бизнес-центр выставили на сайте «БелЮрОбеспечение» по первоначальной цене 8,5 миллиона белорусского рубля.
Известно, что строительство бизнес-центра началось в 2023-м. Собственником было получено 90 гектаров земли под застройку в аренду до 2034-го. По плану на территории должен был появиться многоуровневый паркинг со встроенными общественными помещениями. А в бизнес-центре должны были быть не только офисы, но апартаменты в виде микроквартир площадью от 16 до 32 квадратных метров, которые продавались по цене примерно 1000 тысяча долларов за «квадрат».
Однако уже в конце 2023-го стройка была остановлена. А вскоре недострой и вовсе был арестован судебными исполнителям и выставлен на торги за долги застройщика. Уточняется, что прочими обременениями лота являются дольщики нежилых объектов недвижимости. Готовность бизнес-центра составляет примерно 50%.
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