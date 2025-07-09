Под Минском недостроенный бизнес-центр продается за долги известного застройщика

Известно, что строительство бизнес-центра началось в 2023-м. Собственником было получено 90 гектаров земли под застройку в аренду до 2034-го. По плану на территории должен был появиться многоуровневый паркинг со встроенными общественными помещениями. А в бизнес-центре должны были быть не только офисы, но апартаменты в виде микроквартир площадью от 16 до 32 квадратных метров, которые продавались по цене примерно 1000 тысяча долларов за «квадрат».