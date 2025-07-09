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Банки должны за 3 месяца предупредить казахстанцев о росте тарифов по платежам и переводам

Алматы. 9 июля. КазТАГ- Банки должны будут сообщать казахстанцам о росте тарифов по платежам и переводам за 3 месяца до их введения, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК.

Источник: КазТАГ

Проект постановления предусматривает «введение требования по уведомлению клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца до их повышения», — говорится в проекте постановления правления АРРФР «О внесении изменений (…) в правила предоставления банковских услуг …», на официальном сайте АРРФР, в среду.

Согласно документу, банки должны будут определить порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований нацстандарта по доступности отделений финорганизаций.

Также, банки должны будут: разместить на своих интернет-ресурсах банка калькулятор для расчета ежемесячных платежей по займу, определять сроки рассмотрения обращений клиентов.