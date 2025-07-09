Банки должны за 3 месяца предупредить казахстанцев о росте тарифов по платежам и переводам

Проект постановления предусматривает «введение требования по уведомлению клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца до их повышения», — говорится в проекте постановления правления АРРФР «О внесении изменений (…) в правила предоставления банковских услуг …», на официальном сайте АРРФР, в среду.