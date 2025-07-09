Банки должны за 3 месяца предупредить казахстанцев о росте тарифов по платежам и переводам

Проект постановления предусматривает «введение требования по уведомлению клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца до их повышения», — говорится в проекте постановления правления АРРФР «О внесении изменений (…) в правила предоставления банковских услуг …», на официальном сайте АРРФР, в среду.
Согласно документу, банки должны будут определить порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований нацстандарта по доступности отделений финорганизаций.
Также, банки должны будут: разместить на своих интернет-ресурсах банка калькулятор для расчета ежемесячных платежей по займу, определять сроки рассмотрения обращений клиентов.