В Новосибирске могут легализовать ларьки и киоски, ошибочно снятые с учета

В Новосибирске обсуждается идея легализации ларьков, киосков и прочих нестационарных объектов, которые ошибочно сняли с государственного кадастрового учета. Соответствующий вопрос подняли на совещании представителей бизнеса, мэрии и прокуратуры, которое прошло 4 июля. Об этом сообщили в аппарате регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.