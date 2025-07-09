В Новосибирске могут легализовать ларьки и киоски, ошибочно снятые с учета

В Новосибирске обсуждается идея легализации ларьков, киосков и прочих нестационарных объектов, которые ошибочно сняли с государственного кадастрового учета. Соответствующий вопрос подняли на совещании представителей бизнеса, мэрии и прокуратуры, которое прошло 4 июля. Об этом сообщили в аппарате регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Вопросы регулирования размещения нестационарных объектов обсуждались из-за того, что продлить мораторий на снос ларьков и киосков невозможно.
По итогам совещания договорились в июле 2025 года провести мероприятия, где обсудят вопросы легализация нестационарных объектов, ошибочно снятых с государственного кадастрового учета, а также размещения торговых павильонов рядом с коммуникациями электросетей, тепло и водоснабжения.