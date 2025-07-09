Минута поездки на такси в Челябинской области обходится в 22 рубля

Такие данные по итогам I полугодия приводит сервис «Яндекс Такси».
Аналитики рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Такой метод оценки, по их мнению, является наиболее показательным, поскольку учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.
Сравнился период с июля 2024 года по июнь 2025-го с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания и рассчитана для регионов, административные центры которых — города-миллионники. Так, например, в Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% — с 31 до 36 рублей. А в Челябинской области и Челябинске — на 8%, с 20 до 22 рублей.
Текущий темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок, говорится в комментарии.