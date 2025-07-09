Минута поездки на такси в Челябинской области обходится в 22 рубля

Сравнился период с июля 2024 года по июнь 2025-го с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания и рассчитана для регионов, административные центры которых — города-миллионники. Так, например, в Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% — с 31 до 36 рублей. А в Челябинской области и Челябинске — на 8%, с 20 до 22 рублей.