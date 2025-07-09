Тарифы на ЖКУ в Свердловской области выросли на 13%

Однако в нескольких свердловских муниципалитетах тарифы могут увеличиться на 15,1%, что станет самым масштабным повышением цен за последние десять лет. В целом газ подорожает на 6%, водоотведение — на 7%, отопление — на 6,3%, электроэнергия — на 5,9%, пишет «КП-Екатеринбург».