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Тарифы на ЖКУ в Свердловской области выросли на 13%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июля, УралПолит.Ru. В регионах России 1 июля подняли цены на жилищные и коммунальные услуги. Средний показатель роста на Среднем Урале достиг 13,2%.

Однако в нескольких свердловских муниципалитетах тарифы могут увеличиться на 15,1%, что станет самым масштабным повышением цен за последние десять лет. В целом газ подорожает на 6%, водоотведение — на 7%, отопление — на 6,3%, электроэнергия — на 5,9%, пишет «КП-Екатеринбург».

УралПолитRu напоминает, что еще в ноябре прошлого года муниципалитеты Свердловской области просили поднять тарифы на коммунальные услуги. Тогда депутаты предлагали поддержать это решение в связи с ростом цен, дефицитом кадров, а также из-за высокой изношенности сетей.