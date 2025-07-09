На Кубани капитально отремонтировали 307 многоквартирных домов

Специалисты отремонтировали сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, а также установили 20 новых лифтов. Сейчас работы ведутся еще в 263 многоквартирных домах. В порядок также приводят объекты культурного наследия в Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Отремонтировать до конца года планируют 680 домов, в которых проживают 66 тыс. человек.