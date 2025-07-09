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На Кубани капитально отремонтировали 307 многоквартирных домов

С начала 2025 года в Краснодарском крае капитальный ремонт провели в 307 многоквартирных домах. На большей части объектов обновили крыши, почти на половине — фасады.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты отремонтировали сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, а также установили 20 новых лифтов. Сейчас работы ведутся еще в 263 многоквартирных домах. В порядок также приводят объекты культурного наследия в Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Отремонтировать до конца года планируют 680 домов, в которых проживают 66 тыс. человек.

По данным администрации края, работы провели в 16 муниципалитетах. На завершающейся стадии находится ремонт многоэтажных домов в Каневском, Красноармейском, Гулькевичском и Новокубанском районах, где выполнили более 86% плана.