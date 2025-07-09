Правила ввоза автомобилей для юрлиц изменили в Беларуси

По мнению властей, нововведения позволят создать условия для безопасного обращения электромобилей в стране, которые будут соответствовать условиям в других странах ЕАЭС. Также это позволит наполнить рынок продукцией, которая будет отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности автомобилей.