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Правила ввоза автомобилей для юрлиц изменили в Беларуси

Власти республики занимаются регулированием рынка автомобилей, но нововведения не затронут обычных граждан.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Правительство Беларуси внесло важные изменения в нормативно-правовую базу в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории страны, сообщили в пресс-службе правительства.

Белорусские власти скорректировали временные особенности проведения оценки соответствия автомобилей, что предусматривает для юрлиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в республику автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

«При этом изменения не затрагивают транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования», — особо отметили в пресс-службе правительства.

По мнению властей, нововведения позволят создать условия для безопасного обращения электромобилей в стране, которые будут соответствовать условиям в других странах ЕАЭС. Также это позволит наполнить рынок продукцией, которая будет отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности автомобилей.

«При этом для плавного перехода дилерских компаний к ведению бизнеса с учетом новых требований по получению в республике сертификатов безопасности для транспортных средств в отношении электромобилей установлен переходный период, предусматривающий введение требований по получению одобрения типа транспортного средства для таких транспортных средств, начиная с 1 января 2026 года», — уточнили в пресс-службе.