Главврача новосибирской больницы оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Главврача ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» оштрафовали за задержку и неполную выплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.
Прокуратура Болотнинского района провела проверку и выявила нарушения трудового законодательства: задержки и неполная выплата зарплаты и отпускных, отсутствие средств индивидуальной защиты, допуск к работе лиц без обязательного медицинского осмотра, нарушения в графике отпусков.
На главного врача были возбуждены административные дела. Государственная инспекция труда назначила штрафы на сумму 48 тысяч рублей. Все нарушения после вмешательства прокуратуры были устранены.