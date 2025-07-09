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Главврача новосибирской больницы оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам

Прокурорская проверка показала нарушения трудового законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Главврача ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» оштрафовали за задержку и неполную выплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

Прокуратура Болотнинского района провела проверку и выявила нарушения трудового законодательства: задержки и неполная выплата зарплаты и отпускных, отсутствие средств индивидуальной защиты, допуск к работе лиц без обязательного медицинского осмотра, нарушения в графике отпусков.

На главного врача были возбуждены административные дела. Государственная инспекция труда назначила штрафы на сумму 48 тысяч рублей. Все нарушения после вмешательства прокуратуры были устранены.