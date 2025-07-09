У омского фермера отобрали землю для строительства Северного обхода

Арбитражный суд Омской области решил изъять землю для строительства Северного обхода у омского фермера Ивана Зубова. Соответствующий иск направило к главе КФХ Управление дорожного хозяйства Омской области. Третьими лицами по делу проходили региональные минстрой, министерство транспорта и дорожного хозяйства, минимущества и Росреестр.
Речь идет о двух участках в Богословском сельском поселении Омского района площадью 3 000 и 12 100 кв. метров. Изъять их в собственность Омской области потребовалось для государственных нужд — в том числе по этим участкам пройдет новая автомобильная дорога — Северный обход.
Как пояснил представитель истца в суде, ее строительство уже начато, документация по планировке территории «Строительство автомобильной дороги “Северный обход г. Омск” утверждена приказом министерства строительства Омской области. Фермеру предлагалось выкупить землю в досудебном порядке по рыночной стоимости, однако договориться с ним не удалось.
По словам Ивана Зубова, он не против того, чтобы отдать землю для строительства дороги, однако его не устроили предложенные условия. По его мнению, они не были равноценными и содержали только предложение об оплате рыночной стоимости земельных участков без возмещения убытков.
В итоге суд рассмотрел вопрос по существу, постановив изъять у Зубова земельные участки, но вопрос об установлении суммы и условий возмещения их стоимости выделил в отдельное производство. Заседание по рассмотрению этого дела начнется 14 июля.
Напомним, автодорога Северный обход Омска станет продолжением федеральной трассы М-12 «Восток». В состав строящейся дороги войдут два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов. Стоимость строительства оценивается в 16 млрд рублей.