На Русском острове строят крупнейший экстрим-парк Дальнего Востока

«Экипировка должна быть у каждого с собой, это личная ответственность каждого. Как и на других подобных объектах по городу — их около сотни — всё основано на самоконтроле и здравом смысле. Однако действующие площадки сейчас перегружены: безопасно там могут находиться до семи человек, а на деле — в разы больше. Поэтому создание нового экстрим-парка стало необходимым шагом», — рассказал директор муниципальной спортивной школы «Лидер» Тарас Маслов.