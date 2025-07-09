На Русском острове строят крупнейший экстрим-парк Дальнего Востока

На территории кампуса ДВФУ продолжается строительство самого крупного экстрим-парка на Дальнем Востоке. Сейчас ведутся работы по бетонированию площадки, а вскоре начнётся асфальтирование. На территории появятся эйр-парк, бетонный боул, асфальтовый памптрек и рейвпарк — всё для тех, кто увлечён экстремальными видами спорта, сообщает ИА PrimaMedia.
Выбор места для строительства экстрим-парка пал на кампус ДВФУ не случайно. Как поясняют организаторы проекта: участок на Русском острове является муниципальным и располагает необходимой инфраструктурой, а поблизости находятся гостиницы и столовые.
«Этот масштабный проект призван развивать экстремальные виды спорта на территории города. Объект будет круглогодичным, его планируют обслуживать за счёт муниципального бюджетного учреждения», — отметил замначальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин.
На площадке будущего экстрим-парка уже смонтирован эйр-парк — его можно увидеть прямо сейчас. Это зона с трамплинами и фигурами для прыжков. Бетонный боул, который будет напоминать площадку на набережной, здесь имеет более сложную конфигурацию и увеличенные размеры. Асфальтовый памптрек еще на начальном этапе строительства. Рейвпарк станет полностью бетонной зоной с фигурами для катания — в данный момент подрядчики собирают опалубку, и уже началась заливка бетона.
«Экипировка должна быть у каждого с собой, это личная ответственность каждого. Как и на других подобных объектах по городу — их около сотни — всё основано на самоконтроле и здравом смысле. Однако действующие площадки сейчас перегружены: безопасно там могут находиться до семи человек, а на деле — в разы больше. Поэтому создание нового экстрим-парка стало необходимым шагом», — рассказал директор муниципальной спортивной школы «Лидер» Тарас Маслов.
Это самый крупный экстрим-парк на побережье — как по площади, так и по уровню сложности элементов. Бетонный боул здесь значительно больше и сложнее, чем на аналогичной площадке на набережной в центре Владивостока, а кататься на нём объективно труднее, особенно новичкам. Объект изначально рассчитан на более продвинутый уровень.
Все элементы проекта проходят проверку и соответствуют нормам безопасности, при этом используются качественные материалы, а формы конструкций тщательно продуманы. Завершить строительство планируется к середине августа.
В перспективе на базе экстрим-парка планируется проведение соревнований — такая возможность предусмотрена изначально. По словам представителей проекта, все четыре элемента конструкции соответствуют международным стандартам, что делает площадку уникальной для города.