Спикер Бельский рассказал о выходах с «Театральной» и сроках метро до «Пулково»

Как рассказал Бельский 9 июля в эфире радио «Комсомольская правда», средства на проектирование будут заложены в бюджете. Сроки строительства также будут понятны по итогам, так как в процессе проектирования станет понятно, какие сложности ожидаются при сооружении линии метро.
Напомним, красную линию предполагается продлить к «Пулково» и «Экспофоруму», откуда запланировано два направления: одно на севере через Шушары к «Звездной», второе — на юго-восток к будущему кампусу СПбГУ. При этом «петля» до «Звездной» на схемах обозначена в периоде до 2030 года.
Бельского также спросили о выходах со станции «Театральная». Напомним, губернатор утвердил проект планировки, согласно которому они появятся на месте Дома быта на Лермонтовском и АЗС «Роснефти» в Театральном сквере. При этом владельцы этих сооружений были против.
«Конечно, там были определенные споры, каждый пытался отстоять свои интересы, — прокомментировал Бельский. — Нашли компромиссное решение, губернатор об этом доложил, мне к словам губернатора добавить нечего».