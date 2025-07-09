Спикер Бельский рассказал о выходах с «Театральной» и сроках метро до «Пулково»

Напомним, красную линию предполагается продлить к «Пулково» и «Экспофоруму», откуда запланировано два направления: одно на севере через Шушары к «Звездной», второе — на юго-восток к будущему кампусу СПбГУ. При этом «петля» до «Звездной» на схемах обозначена в периоде до 2030 года.