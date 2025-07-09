Совмин изменил условия ввоза и эксплуатации автомобилей в Беларуси

Совмином Беларуси внесены изменения в законодательство в сфере ввоза и эксплуатации автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства.
В частности, в республике изменилась нормативно-правовая база в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории республики. Так, скорректированы существующие временные особенности, связанные с оценкой соответствия транспортных средств, которые предусматривали для юрлиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в Беларусь авто в течение года. Речь идет о ввозе колесных ТС с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства.
В правительстве подчеркнули, что изменения законодательства не затронут условий ввоза транспортных средств физлицами для личного пользования.
— Мера позволит создать условия для безопасного обращения электромобилей в Беларуси, — подчеркнули в пресс-службе.
Еще в правительстве обратили внимание на то, что создаются условия аналогичные положениям в государствах ЕАЭС. Также данная мера должна поспособствовать насыщению рынка продукцией, которая бы соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза.
Но еще для того, чтобы дилерские компании могли настроиться на плавный переход к ведению бизнеса с учетом новых требований для получения в Беларуси сертификатов безопасности на ТС для электромобилей установили переходный период. С учетом переходного периода введение требований по получению одобрения типа транспортного средства начнется с 1 января 2026-го.
А тем временем Минтруда сказало белорусам о дополнительных перерывах на работе во время жары.
Еще под Минском недостроенный бизнес-центр продается за долги известного застройщика.