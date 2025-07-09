Совмин изменил условия ввоза и эксплуатации автомобилей в Беларуси

В частности, в республике изменилась нормативно-правовая база в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории республики. Так, скорректированы существующие временные особенности, связанные с оценкой соответствия транспортных средств, которые предусматривали для юрлиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в Беларусь авто в течение года. Речь идет о ввозе колесных ТС с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства.