Самарский институт ФСИН закупит 8 тонн мускулистых цыплят на 1,8 млн рублей

8 июля на портале госзакупок был опубликован тендер на поставку тушек цыплят бройлеров за 1 816 000 рублей.
Клиентом является ФКОУ ВО «Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний». Об этом сообщил ТГ-канал «Самараномика».
Документация гласит, что общий вес тушек составит восемь тонн. Мышцы цыплят должны быть развиты хорошо, а кожа должна быть чистой без разрывов, царапин и пятен.
Отложения подкожного жира в районе живота могут быть, но незначительные.
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