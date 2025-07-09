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Самарский институт ФСИН закупит 8 тонн мускулистых цыплят на 1,8 млн рублей

8 июля на портале госзакупок был опубликован тендер на поставку тушек цыплят бройлеров за 1 816 000 рублей.

8 июля на портале госзакупок был опубликован тендер на поставку тушек цыплят бройлеров за 1 816 000 рублей.

Клиентом является ФКОУ ВО «Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний». Об этом сообщил ТГ-канал «Самараномика».

Документация гласит, что общий вес тушек составит восемь тонн. Мышцы цыплят должны быть развиты хорошо, а кожа должна быть чистой без разрывов, царапин и пятен.

Отложения подкожного жира в районе живота могут быть, но незначительные.

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