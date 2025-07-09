Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У клиентов трех банков в Беларуси пропали деньги с карт. Что происходит?

Утром 9 июля клиенты сразу нескольких белорусских банков столкнулись с неожиданной проблемой — с их платежных карт исчезли деньги. В некоторых случаях балансы ушли в минус. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

Источник: AP 2024

Изначально о сбое сообщили в кол-центре «Беларусбанка», пообещав восстановить средства в течение дня. Позже стало ясно, что инцидент затронул и клиентов других крупных банков, включая «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

Официальный комментарий дал «Банковский процессинговый центр»:

«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 09.07.2025, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО “АСБ Беларусбанк”, ОАО “Белагропромбанк” и ОАО “Белинвестбанк”».

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий сбоя. В пресс-релизе БПЦ уточняется, что балансы будут восстановлены в ближайшее время.

Клиентам принесли извинения за неудобства. Подробности о причинах сбоя пока не раскрываются.