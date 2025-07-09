У клиентов трех банков в Беларуси пропали деньги с карт. Что происходит?

Изначально о сбое сообщили в кол-центре «Беларусбанка», пообещав восстановить средства в течение дня. Позже стало ясно, что инцидент затронул и клиентов других крупных банков, включая «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».
Официальный комментарий дал «Банковский процессинговый центр»:
«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 09.07.2025, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО “АСБ Беларусбанк”, ОАО “Белагропромбанк” и ОАО “Белинвестбанк”».
В настоящее время специалисты работают над устранением последствий сбоя. В пресс-релизе БПЦ уточняется, что балансы будут восстановлены в ближайшее время.
Клиентам принесли извинения за неудобства. Подробности о причинах сбоя пока не раскрываются.