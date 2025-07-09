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КГК сказал о проблемах лесной отрасли после предупреждения Лукашенко

Госконтроль обозначил проблемы в лесной отрасли Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете госконтроля рассмотрели проблемы лесной отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал убрать поваленный лес в Беларуси. Президент предупредил: «Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса».

В КГК отметили также, что особое внимание уделяется ситуации с заготовленной, но нереализованной древесиной в Беларуси. И пояснили, что только за последнее время устанавливались многочисленные факты порчи таких бревен.

Так, на территории Хойникского лесхоза нашли 128 кубометров лесопродукции, которая испортилась за время длительного хранения. Та же ситуация обнаружилась и в Осиповичском лесхозе.

Еще КГК рассмотрел вопросы разработки ветровально-буреломной древесины. Работы продолжаются на территории Гомельщины и Могилевщины. Но выяснилось, что ряд привлеченных для оказания помощи лесхозов вовремя не начали работу.

И на контроле КГК среди других проблем в отрасли — учет древесины. В частности, неучтенную заготовленную древесину нашли в ряде лесхозов Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. В общем, свыше 2,5 тысячи кубометров.

Например, в Осиповичском опытном лесхозе скрыли свыше 26 тысяч кубометров деловой древесины в сумме на 1,5 миллиона белорусских рублей. Для этого были оформлены фиктивные документы на якобы ее измельчение в щепу.

А тем временем Минтруда сказало белорусам о дополнительных перерывах на работе во время жары.

Еще Совмин изменил условия ввоза и эксплуатации автомобилей в Беларуси.

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