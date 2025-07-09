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В Казани у Вознесенского тракта появятся две многоэтажки

Жилые комплексы будут рассчитаны на 2 085 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Казани у Вознесенского тракта появятся две многоэтажки. Жилые комплексы будут рассчитаны на 2 085 человек. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, объект расположится в границах Вознесенского тракта, улицы Минской и проспекта Победы. Общая площадь квартир составит 62,5 тысячи квадратных метров.

Проект предусматривает застройку территории площадью 3,3 гектара в один этап. На первом участке появится дом на 1 492 жителя, на втором участке — на 593 человека. Максимальная этажность составит 29 этажей. Также там построят детский сад и парковку. Строительство запланировано на четвертый квартал 2030 года.

Напомним, в центре Казани построят жилой дом высотой 75 метров. Проектная документация на здание получила положительное заключение госэкспертизы.