В Казани у Вознесенского тракта появятся две многоэтажки

Проект предусматривает застройку территории площадью 3,3 гектара в один этап. На первом участке появится дом на 1 492 жителя, на втором участке — на 593 человека. Максимальная этажность составит 29 этажей. Также там построят детский сад и парковку. Строительство запланировано на четвертый квартал 2030 года.