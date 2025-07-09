В июне продажи жилья в Казахстане пошли на спад

За месяц число продаж жилья в многоквартирных домах уменьшилось на 3,1% (на 812 сделок). Всего в июне 2025 года по квартирам совершено 25 429 сделок — это 76,4% от общего показателя. Основная доля сделок по жилью в многоквартирных домах приходится на Алматы (24%), Астану (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2025 года по ним было оформлено 9 917 сделок.