В июне продажи жилья в Казахстане пошли на спад

Снижение активности на рынке купли-продажи жилой недвижимости наблюдалось в Казахстане в июне. Количество сделок снизилось на 2,1%, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
«В июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7 844 — по индивидуальным домам и 25 429 — по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года (33 986) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%», — приводит данные статведомство.
Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6 628 — 19,9%) и Астана (6 072 — 18,2%), а также Карагандинская область (2 392 — 7,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау — 282 сделки (0,8%).
По сравнению с маем 2025 года в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и городе Шымкент (+6%). А наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.
За месяц число продаж жилья в многоквартирных домах уменьшилось на 3,1% (на 812 сделок). Всего в июне 2025 года по квартирам совершено 25 429 сделок — это 76,4% от общего показателя. Основная доля сделок по жилью в многоквартирных домах приходится на Алматы (24%), Астану (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2025 года по ним было оформлено 9 917 сделок.
По сравнению с маем 2025 года в июне количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 1,3% — на 99 сделок. Всего в июне их было зарегистрировано 7 844. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Павлодарской (+20,1%), Жетісу (+19,4%) и Актюбинской (+13,2%) областях.
В годовом выражении за июнь 2025 года продажи жилых площадей увеличилось на 1%. Годом ранее было зарегистрировано 32 943 сделки. Наибольший их рост отмечен в Астане (26,2%), наибольшее снижение — в Западно-Казахстанской области (-43,5%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-июнь 2025 года по сравнению c январем-июнем 2024 года, что составляет 4,3%.
Напомним, ранее сообщалось, что площадь введенного в эксплуатацию жилья в годовом выражении выросла на 5,7% по итогам пяти месяцев этого года.