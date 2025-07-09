В Светлогорске за 500 млн рублей обновят детский санаторий «Майский»

Власти Калининградской области планируют масштабную реконструкцию детского санатория «Майский» в Светлогорске. На эти цели выделено 500 миллионов рублей. Об этом заявила министр образования региона Светлана Трусенева на заседании правительства 7 июля 2025 года.
Сейчас завершено оформление документов на передачу объекта в областную собственность. В 2026 году начнется разработка проектно-сметной документации. Первоочередные работы включают восстановление коммуникаций, а затем — ремонт существующих корпусов. Часть финансирования может быть направлена на быстровозводимые конструкции в рамках федеральных программ.
Санаторий, построенный в 1982 году, специализировался на лечении заболеваний дыхательной системы и пищеварения у детей. После закрытия в 2014 году его выставили на продажу за 200 миллионов рублей. В комплекс входят два спальных корпуса, лечебно-учебное здание с бассейном, столовая, пищеблок, спортивные площадки и открытый бассейн.
Реконструкция объекта направлена на возрождение детского оздоровительного центра с современной инфраструктурой. Точные сроки завершения работ пока не называются.