В Светлогорске за 500 млн рублей обновят детский санаторий «Майский»

Санаторий, построенный в 1982 году, специализировался на лечении заболеваний дыхательной системы и пищеварения у детей. После закрытия в 2014 году его выставили на продажу за 200 миллионов рублей. В комплекс входят два спальных корпуса, лечебно-учебное здание с бассейном, столовая, пищеблок, спортивные площадки и открытый бассейн.