Цены на жилье продолжают расти в Казахстане

Самый сильный рост цен на новое жилье зафиксирован в Павлодаре — 29,7%. В Шымкенте цены выросли на 16,1%, а в Алматы — на 15,3% за год. В Астане прирост составил 5,9%. На вторичном рынке отличился Актобе — 18,5% за год. В Алматы жилье подорожало на 15,3%, в Шымкенте — на 6,7%, а в Астане — лишь на 0,8% за год.