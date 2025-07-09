Цены на жилье продолжают расти в Казахстане

В мае на казахстанском рынке недвижимости было зафиксировано небольшое снижение цен на арендное жилье, однако июнь данную тенденцию не продолжил.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне съемное жилье в Казахстане выросло в цене на 0,3% за месяц. Первичное жилье подорожало на 1,1%, а вторичное — на 0,9%.
Сильнее всего стоимость нового жилья выросла в Павлодаре — сразу на 6,6% за месяц. В 12 городах цены за месяц не изменились. А в Астане, наоборот, немного снизились — на 0,4%.
На рынке вторичного жилья самый сильный прирост зафиксирован в Алматы — 3,6% за месяц. В 9 городах цены не изменились, при этом они снизились в Жезказгане (на 0,1%), Караганде (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%), в Астане (на 0,6%) и Павлодаре (на 0,7%).
Сейчас ставки аренды в среднем на 9,4% выше прошлогодних. «Первичка» дороже на 9,5%, а «вторичка» — на 6,7%.
Самый сильный рост цен на новое жилье зафиксирован в Павлодаре — 29,7%. В Шымкенте цены выросли на 16,1%, а в Алматы — на 15,3% за год. В Астане прирост составил 5,9%. На вторичном рынке отличился Актобе — 18,5% за год. В Алматы жилье подорожало на 15,3%, в Шымкенте — на 6,7%, а в Астане — лишь на 0,8% за год.
При этом стоимость «вторички» немного снизилась в Караганде и Усть-Каменогорске — на 0,5% и 2,5% за год соответственно.
Самая дорогая недвижимость на первичном рынке в июне продавалась в Алматы — в среднем по 647 728 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана — 593 764 тенге.
Средний ценник по Казахстану составляет 527 220 тенге за «квадрат». Самая дешевая первичка продается в Уральске — по 286 288 тенге за квадратный метр.
На вторичном рынке ситуация похожа. Самый высокий ценник — в Алматы (681 923 тенге). Следом идет Астана — 642 702 тенге за «квадрат».
В среднем по стране ценник составил 546 730 тенге, а самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде — 320 779 тенге за квадратный метр.
Что касается аренды жилья, то здесь средний ценник варьируется от 2 265 тенге за «квадрат» в Таразе до 5 275 тенге в Алматы. В Астане цена за квадратный метр составила 4 966 тенге, а в среднем по Казахстану — 4 510 тенге.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести запрет на покупку некоторых видов жилья за наличные деньги. О том. может ли это кардинальным образом повлиять на стоимость недвижимости в стране, мы рассказывали здесь.