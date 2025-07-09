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Клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на картах 9 июля

В Беларуси карточки крупных банков показали внезапное списание денег 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Банковский процессинговый центр объяснил белорусам внезапное списание денег с карт 9 июля. Так, в Банковском процессинговом центре ответили, почему карты ряда крупных белорусских банков внезапно показали минус или списание средств на счетах белорусов.

В среду, 9 июля, клиенты белорусских банков столкнулись с тем, что на их счетах пропала часть деньг, или карты, вообще, «ушли в минус». В частности, сообщалось о сбое с банковскими картами «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка».

Клиенты увидели на своих картах отрицательные балансы или минус части средств по картам. В Банковском процессинговом центре это объяснили техническим сбоем на аппаратно-программном комплексе.

— Могут иметь место отрицательные балансы по карточкам «АСБ Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк», — прокомментировали в центре.

Сообщалось о проведении работ по устранению технического сбоя, которые предварительно должны быть завершены к 14.00 часам.

— В ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы, — пообещали в банковском процессинговом центре.

Между тем КГК сказал о проблемах лесной отрасли после предупреждения Лукашенко.

А тем временем Минтруда сказало белорусам о дополнительных перерывах на работе во время жары.

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