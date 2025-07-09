Клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на картах 9 июля

В среду, 9 июля, клиенты белорусских банков столкнулись с тем, что на их счетах пропала часть деньг, или карты, вообще, «ушли в минус». В частности, сообщалось о сбое с банковскими картами «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка».