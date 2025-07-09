Застройщикам Краснодара рекомендовали соблюдать сроки ввода объектов

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства края Илья Поздняков добавил, что в Краснодаре отсутствует выраженный сегмент бизнес-класса. По его словам, уровень жилья в городе чаще определяется не характеристиками объекта, а близостью к центру. Он также отметил, что в новых жилых комплексах не хватает признаков бизнес-класса — просторных холлов, общих зон, кинозалов и детских комнат. Причину этого господин Поздняков видит в том, что региональный девелопмент вырос из сегмента массового строительства.