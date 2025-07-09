В Самаре изменят норму по обустройству парковок в ЖК

«В РНГП внесем норму по озеленению. Планируется изменить норматив по парковкам. Это болезненная тема и для жителей, и для застройщиков. Однако не везде оправдан коэффициент “одно машиноместо на одну квартиру”. Но решения должны приниматься четко на основе анализа. Например, снижение коэффициента по количеству парковок может быть обоснованно, если район хорошо обеспечен общественным транспортом, когда мы можем дать альтернативу машине (автобус, трамвай, метро). Это еще и вопрос экологии, разгрузки дорог. Мы можем строить сколько угодно магистралей, развязок, но для решения проблемы пробок нужно снижать и уровень автомобилизации за счет развития общественного транспорта», — рассказала Екатерина Семенова.
Главный архитектор области уточнила, что речь идет не о том, чтобы ввести плавающую норму по парковкам:
«Думаю, что в итоге мы уйдем от нормы “одно машиноместо на одну квартиру” и привяжемся к жилой площади. Этот и другие вопросы будем обсуждать с профессиональным сообществом: архитекторами, проектировщиками, застройщиками. Мы готовы к диалогу и обсуждению предложений».
Сейчас в Самаре проходят общественные обсуждения поправки в правила землепользования и застройки, которые в том числе предусматривают введение новых требований по обустройству парковок в строящихся жилых комплексах.
«Да, застройщику больше нельзя будет обеспечивать норму “одно машиноместо на одну квартиру” за счет улично-дорожной сети. Недопустимо сужать проезды. В границах своего участка они могут делать подземные и наземные стоянки, парковочные карманы на дорогах», — объяснила Екатерина Семенова.
Власти собирают предложения горожан по поправкам ПЗЗ. Процедура продлится до 15 июля. Мнение жителей обещают учесть.
«Сначала предложения обработает городской департамент градостроительства, затем комиссия по ПЗЗ. По каждому будет приниматься решение: учитывать его или отклонить. Тут важно понимать, что это не голосование “за” или “против”. Жители должны направлять именно аргументированные, содержательные предложения. Если гражданина не устраивает представленный проект, то он должен объяснить почему», — пояснила Екатерина Семенова.