В Самаре изменят норму по обустройству парковок в ЖК

«В РНГП внесем норму по озеленению. Планируется изменить норматив по парковкам. Это болезненная тема и для жителей, и для застройщиков. Однако не везде оправдан коэффициент “одно машиноместо на одну квартиру”. Но решения должны приниматься четко на основе анализа. Например, снижение коэффициента по количеству парковок может быть обоснованно, если район хорошо обеспечен общественным транспортом, когда мы можем дать альтернативу машине (автобус, трамвай, метро). Это еще и вопрос экологии, разгрузки дорог. Мы можем строить сколько угодно магистралей, развязок, но для решения проблемы пробок нужно снижать и уровень автомобилизации за счет развития общественного транспорта», — рассказала Екатерина Семенова.