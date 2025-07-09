Белкоопсоюз не видит проблемы в запрете на экспорт пушнины в ЕС

«Мы раньше были активными участниками европейских аукционов по пушнине, и на сегодняшний день мы под санкциями, мы не можем участвовать в этих аукционах. Поэтому мы находим другие рынки сбыта, мы от этого не страдаем. Я думаю, в большей степени от этого страдают, к сожалению, потребители европейских стран, (из-за того) что они не могут получить нашу качественную белорусскую продукцию», — добавила Короткевич, отвечая на вопрос Sputnik.