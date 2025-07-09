Белкоопсоюз не видит проблемы в запрете на экспорт пушнины в ЕС

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Белкоопсоюз поставляет на экспорт в Россию и Китай мясопродукты и пушнину, сообщила председатель правления республиканского конгломерата Инесса Короткевич.
Она отметила, что страна сохранила звероводческую отрасль, которая претерпела немало реформ и резкое снижение экспортных цен.
«Допустим, в 2015 году тушка нашей норки стоила 68 евро, а к 2020 году она стала стоить 15 евро. Поэтому сейчас возобновляется рынок пушнины», — сказала Короткевич на пресс-конференции в среду.
По ее словам, отечественная продукция потребкооперации очень востребована на традиционной ярмарке в Новосибирске, где «ящиками покупается белорусские масло, сыры, колбасы, тушенка и яблоки».
Что касается отношений с Евросоюзом, глава Белкоопсоюза назвала их сложными — «не по нашей инициативе, а по их инициативе».
«Мы раньше были активными участниками европейских аукционов по пушнине, и на сегодняшний день мы под санкциями, мы не можем участвовать в этих аукционах. Поэтому мы находим другие рынки сбыта, мы от этого не страдаем. Я думаю, в большей степени от этого страдают, к сожалению, потребители европейских стран, (из-за того) что они не могут получить нашу качественную белорусскую продукцию», — добавила Короткевич, отвечая на вопрос Sputnik.
В феврале 2025 года сообщалось, что Белкоопсоюз продолжает поставлять в ЕС дикорастущие ягоды и грибы.