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В Омской области растет число безработных

Число безработных в Омской области подскочило к лету.

Источник: Freepik

Такой вывод можно сделать на основании данных Омскстата. Как сообщают омские статистики, по итогам мая 2025 года в Омске и области численность граждан, не занятых трудовой деятельностью и состоявших на учете в службе занятости, составляла 8 832 человека. Это на 738 жителей больше, чем в апреле. Данные по итогам июня пока не представлены.

Среди этого количества численность зарегистрированных безработных составляла в мае 6 874 человека, что на 708 больше, чем в апреле (+11,5%).

Однако стоит отметить, что в сравнении с маем прошлого года показатель снизился примерно на 800 человек и 1 000 человек соответственно.

Что касается безработицы, она за период с марта по май 2025 года составила 3% (-0,1% к предыдущему кварталу), а уровень занятости населения достиг 59,3% (+0,2%).