В Омской области растет число безработных

Такой вывод можно сделать на основании данных Омскстата. Как сообщают омские статистики, по итогам мая 2025 года в Омске и области численность граждан, не занятых трудовой деятельностью и состоявших на учете в службе занятости, составляла 8 832 человека. Это на 738 жителей больше, чем в апреле. Данные по итогам июня пока не представлены.