В Омске за полтора года уволились почти 600 водителей и кондукторов

В Омске за период с начала 2024 года и по первое полугодие 2025 года из муниципального транспорта уволились 332 водителя и 264 кондуктора. Об этом сообщили ngs55.ru в департаменте транспорта, уточнив, что большинство увольнений произошло в АО «Пассажирское предприятие № 8». В 2024 году из этого предприятия ушли 168 человек, ещё 70 сотрудников покинули МП «Электрический транспорт». С начала 2025 года эти предприятия покинули 94 водителя.