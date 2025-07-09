В Омске за полтора года уволились почти 600 водителей и кондукторов

В Омске за период с начала 2024 года и по первое полугодие 2025 года из муниципального транспорта уволились 332 водителя и 264 кондуктора. Об этом сообщили ngs55.ru в департаменте транспорта, уточнив, что большинство увольнений произошло в АО «Пассажирское предприятие № 8». В 2024 году из этого предприятия ушли 168 человек, ещё 70 сотрудников покинули МП «Электрический транспорт». С начала 2025 года эти предприятия покинули 94 водителя.
Однако, несмотря на увольнения, в муниципальный транспорт устроились 437 человек, которые сейчас работают водителями автобусов, троллейбусов и трамваев. Таким образом, общее число водителей в Омске выросло на 105 человек.
Что касается кондукторов, то за 2024−2025 годы было уволено 264 человека, а на работу было принято лишь 108. В результате по сравнению с 2023 годом, в Омске стало работать на 154 кондуктора меньше.