Казахстанцы стали больше платить за коммунальные услуги

Напомним, что 8 июля правительство приняло решение отложить дальнейшее повышение коммунальных тарифов, так как их рост внес большой вклад в инфляцию в 2025 году. В июне инфляция составила 11,8% и жилищные услуги увеличили ее на 1,8 процентных пункта. Позже в комитете по регулированию естественных монополий уточнили, что до четвертого квартала этого года новых повышений тарифов не будет, а темпы их роста снизятся по электро- и теплоснабжению — с 35% до 20%, по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению — с 50% до 30%.