Казахстанцы стали больше платить за коммунальные услуги

БНС Казахстана опубликовало информацию за июнь 2025 года. Так, год к году стоимость холодной воды в Казахстане возросла на 96,3% и на 56,1% с декабря 2024 года.
Услуги канализации за год стали дороже на 34,6% (24,5% с начала года). Также подорожали:
- Отопление — на 19,2% за год (+11,5% с начала года),
- Газ — на 15,5% (3,1% с начала года),
- Горячая вода — на 15,1% (2,8% с начала года),
- Содержание жилья — на 12,7% (10,2% с начала года),
- Электроэнергия — на 12,5% (5,8% с начала года),
- Вывоз мусора — на 10,9% (8,5% с начала года).
В июне 2025 года средний тариф за кубометр холодной воды составил 173 тенге, но в зависимости от объемов потребления он различается от 112 до 224 тенге. Тариф за водоотведение составляет 109 тенге за кубометр. Средняя стоимость отопления по Казахстану — 6150 тенге за гигакалорию. Цена газа, транспортируемого по коммунальным сетям, — 34,5 тенге. Горячая вода обходится казахстанцам в 475 тенге за кубометр. Тариф на электричество отличаются в зависимости от объемов потребления и в среднем составляют от 2382 до 3878 тенге.
Напомним, что 8 июля правительство приняло решение отложить дальнейшее повышение коммунальных тарифов, так как их рост внес большой вклад в инфляцию в 2025 году. В июне инфляция составила 11,8% и жилищные услуги увеличили ее на 1,8 процентных пункта. Позже в комитете по регулированию естественных монополий уточнили, что до четвертого квартала этого года новых повышений тарифов не будет, а темпы их роста снизятся по электро- и теплоснабжению — с 35% до 20%, по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению — с 50% до 30%.