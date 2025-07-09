Новосибирская S7 Group показала новый самолёт Tango на «Иннопроме-2025»

Согласно планам компании, сертификационные испытания нового воздушного судна пройдут в 2026 году, после чего в конце 2026 — начале 2027 года может быть запущено серийное производство. Параллельно S7 планирует организовать выпуск двигателей АПД-520 «Лидер» на собственных производственных мощностях. Разработка обоих продуктов велась несколько лет и стала частью стратегии вертикальной интеграции авиационного холдинга, включающего авиакомпанию, конструкторское бюро и производственные предприятия.