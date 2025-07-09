Названы самые востребованные в УрФО профессии

Промышленные компании УрФО продолжают активный поиск ключевых специалистов. Особенно востребованы на рынке сегодня операторы производственной линии — количество вакансий для них с начала 2025 года выросло сразу на 142% по сравнению с первой половиной прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции — 67 213 рублей в месяц, говорится в исследовании «Авито Работы».