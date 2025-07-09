Названы самые востребованные в УрФО профессии

Промышленные компании УрФО продолжают активный поиск ключевых специалистов. Особенно востребованы на рынке сегодня операторы производственной линии — количество вакансий для них с начала 2025 года выросло сразу на 142% по сравнению с первой половиной прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции — 67 213 рублей в месяц, говорится в исследовании «Авито Работы».
Второе место по приросту вакансий заняла профессия литейщика — количество предложений работы для них выросло на 131% за год. В среднем работодатели предлагают таким специалистам 128 834 рубля в месяц. Значительно чаще стали требоваться прессовщики (+107%), средняя зарплата которых составила 64 628 рублей.
Также на 98% выросло количество вакансий для каменщиков, средняя предлагаемая им зарплата достигла 198 768 рублей. Спрос на пескоструйщиков вырос на 71%, средняя зарплата — 133 092 рубля. Профессионалы этих двух специальностей особенно востребованы в Свердловской области.
В соседней Челябинской области активно ищут операторов производственной линии, литейщиков и прессовщиков. А в Тюменской области растет спрос на операторов производственной линии, каменщиков и техников.
Все чаще работодатели предлагают соискателям различные «плюшки». Например, в Екатеринбурге требуется аппаратчик для управления процессом водоподготовки и контроля оборудования на энергетическом объекте. Компания готова взять даже специалиста без опыта, рассматривает студентов и пенсионеров. Предусмотрено медицинское страхование со стоматологией, униформа и корпоративные льготы. Среднее зарплатное предложение составляет от 55 000 рублей в месяц.
В Шадринске ищут главного механика для организации плановых ремонтов, контроля монтажа и технического обслуживания оборудования на металлургическом производстве. Работодатель предоставляет служебный транспорт, питание, медицинское страхование и корпоративные льготы. Средняя предлагаемая зарплата начинается от 110 000 рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы не менее года, навыки работы с MS Office.