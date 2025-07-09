US News: Финляндия и Литва приступят к производству противопехотных мин

Хейкки Аутто, председатель Комитета по обороне в парламенте Финляндии, сказал, «Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности», и отметил, что это «высокоэффективное и очень экономичное оружие». Финляндия тоже могла бы поставлять противопехотные мины на Украину, добавил он.