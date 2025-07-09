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US News: Финляндия и Литва приступят к производству противопехотных мин

Литва и Финляндия намерены в следующем году начать производство противопехотных мин для удовлетворения собственных нужд и снабжения Украины, сообщает US News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ранее Литва и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование таких мин, и теперь смогут запустить их производство по завершении шестимесячного процесса выхода, говорится в статье.

Мы собираемся потратить сотни миллионов евро не только на противотанковые, но и на противопехотные мины. Это будет значительная сумма.

Каролис Алекса
заместитель министра обороны Литвы

По его словам, будут заказаны десятки тысяч противопехотных мин, а, может, и больше, говорится в статье. Как только производство будет налажено, Литва сможет поставлять мины другим странам, включая Украину, подчеркнул глава литовской ассоциации оборонной промышленности Винкас Юргутис.

Хейкки Аутто, председатель Комитета по обороне в парламенте Финляндии, сказал, «Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности», и отметил, что это «высокоэффективное и очень экономичное оружие». Финляндия тоже могла бы поставлять противопехотные мины на Украину, добавил он.

В апреле Павел Кузнецов, посол России в Финляндии, отвечая на вопрос о выходе страны из Оттавской конвенции, заявил, что это решение создаст риски только для жителей Финляндии, поскольку ее военные планируют заминировать только финскую территорию.

Польша, Латвия и Эстония тоже выходят из Оттавской конвенции, ссылаясь на якобы растущие угрозы со стороны России.

Хотя публично они не озвучили планы начать собственный выпуск противопехотных мин, официальные лица в Польше и Латвии заявили, что при необходимости они могут быстро начать их производство.

В частности, польская оборонная компания Niewiadów сообщила, что планирует возобновить крупномасштабное производство мин в 2027 году и что уже инвестирует в новые мощности. В Эстонии налаживание собственного выпуска мин рассматривают как возможный вариант в будущем, пишет US News.

Как утверждают эти пять стран, они не будут создавать минные поля в мирное время, но будут хранить мины для быстрого развертывания, если почувствуют реальную угрозу, уточняет издание.