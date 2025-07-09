В Екатеринбурге планируют построить трамвайный завод

В Екатеринбурге планируют построить завод по производству трамваев. Группа «Синара» уже определилась с местом. Об этом было объявлено во время международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
— Серийное производство низкопольных трамваев различной секционности будет организовано на территории завода «Уралхиммаш», работы по подготовке площадки уже начались, — уточнили в компании.
Финансирование проекта обеспечит федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Так, между ФРП и предприятием подписано соглашение о выделении льготного кредита объемом 1,2 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на закупку необходимого оборудования для изготовления кузовов, покраски и сборки вагонов.
Кроме того, дополнительный объем финансирования предоставит один из российских банков. Сумма составит 3,2 миллиарда рублей. Соответствующий договор также подписан сторонами в рамках мероприятия.
Ожидается, что запуск нового завода состоится в 2026 году. Предприятие сможет выпускать до 200 трамваев в год. Потенциальные регионы сбыта продукции включают Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Таганрог и Краснодар.