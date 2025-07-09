Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост тарифов в Свердловской области проверит прокуратура

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост тарифов после 1 июля.

В Свердловской области может пройти прокурорская проверка роста тарифов после 1 июля 2025 года. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, надзорные ведомства должны проверить жалобы, появившиеся в соцсетях и СМИ.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Список регионов, где пройдут проверки, не уточняется. Напомним, с 1 июля выросли тарифы ЖКХ — средний рост по стране составит порядка 11,9%, но в некоторых регионах дойдет до 22%. В Свердловской области тарифы увеличились в среднем на 13%, в отдельных муниципалитетах — до 15,1%. Это означает, что для средней семьи ЖКХ станет дороже примерно на 300−600 рублей ежемесячно по отоплению и горячей воде.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше