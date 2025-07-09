Рост тарифов в Свердловской области проверит прокуратура

Список регионов, где пройдут проверки, не уточняется. Напомним, с 1 июля выросли тарифы ЖКХ — средний рост по стране составит порядка 11,9%, но в некоторых регионах дойдет до 22%. В Свердловской области тарифы увеличились в среднем на 13%, в отдельных муниципалитетах — до 15,1%. Это означает, что для средней семьи ЖКХ станет дороже примерно на 300−600 рублей ежемесячно по отоплению и горячей воде.