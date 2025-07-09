В Омске туристический налог принёс 15 миллионов в бюджет

Некоторые категории гостей, такие как льготники, не включаются в налоговую базу. Федеральные льготы распространяются на героев СССР и России, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп. Муниципалитеты могут устанавливать дополнительные льготы, и в Омске такие меры уже приняты. Льготы в Омске касаются жителей города с омской регистрацией, детей до 18 лет и других категорий, утверждённых горсоветом. На данный момент 37 налогоплательщиков воспользовались правом на налоговые преференции и исключили из базы налогообложения услуги, предоставленные льготным категориям граждан. Из этой суммы льгот было предоставлено 28 случаев по решениям Омского горсовета и девять случаев — в соответствии с федеральными льготами. Общая сумма необлагаемых услуг составила около 55 млн рублей.