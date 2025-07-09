В Омске туристический налог принёс 15 миллионов в бюджет

В омском Доме журналистов 9 июля состоялась пресс-конференция, на которой подвели первые итоги введения туристического налога в Омской области. Как сообщил начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС Дмитрий Сметанюк, новый налог затрагивает гостиницы, отели, хостелы, санатории и другие объекты размещения в Омске и 22 муниципальных образованиях региона. В общей сложности под действие налога подпадает более 150 объектов размещения, сообщает «Омскрегион».
Однако не все они обязаны подавать декларации ежеквартально. Декларации должны подавать только те организации, которые оказывали услуги проживания в отчётном периоде. На сегодняшний день декларации за первый квартал 2025 года подали 125 организаций. По словам Дмитрия Сметанюка, общая сумма поступлений на 1 июля составила около 15 млн рублей, из которых почти 9 млн рублей поступили от Омска.
Ставка туристического налога на данный момент составляет 1% от стоимости услуг размещения. В 2026 году ставка вырастет до 2%, а затем будет ежегодно повышаться, пока не достигнет 5%. При этом установлен фиксированный минимум — 100 рублей в сутки, причём налог взимается за номер, а не за каждого гостя. Например, если в одноместном номере остановились двое или четверо человек, сумма налога останется неизменной.
Некоторые категории гостей, такие как льготники, не включаются в налоговую базу. Федеральные льготы распространяются на героев СССР и России, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп. Муниципалитеты могут устанавливать дополнительные льготы, и в Омске такие меры уже приняты. Льготы в Омске касаются жителей города с омской регистрацией, детей до 18 лет и других категорий, утверждённых горсоветом. На данный момент 37 налогоплательщиков воспользовались правом на налоговые преференции и исключили из базы налогообложения услуги, предоставленные льготным категориям граждан. Из этой суммы льгот было предоставлено 28 случаев по решениям Омского горсовета и девять случаев — в соответствии с федеральными льготами. Общая сумма необлагаемых услуг составила около 55 млн рублей.