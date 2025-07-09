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Слюсарь проинспектировал агрофирму «Рассвет» в Ростовской области

Врио губернатора Юрий Слюсарь начал рабочий визит в Куйбышевский и Матвеево-Курганский районы.

Источник: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Ключевым пунктом стала агрофирма «Рассвет» — крупный производитель зерновых, масличных и плодовых культур. Слюсарь лично оценил качество продукции («дончан ждут лучшие яблоки») и условия труда сотрудников. Особо отмечена социальная миссия предприятия — регулярная отправка гуманитарных грузов (продукты, техника, бытовые средства) бойцам в зоне СВО.

«Такие хозяйства очень нужны нашей области», — подчеркнул глава области, поблагодарив директора Сергея Авакяна и коллектив.

Также в районах планируются встречи с жителями и работниками предприятий для оценки инфраструктурных преобразований в районах. Врио губернатора посетит детсады, больницы, и проверит ремонт дорог и водопровод.