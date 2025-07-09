ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге откроют после комиссии МЧС, Росгвардии и прокуратуры

«Владельцы “Гринвича” ответственно подошли к результатам проверки, которая выявила несколько десятков листов нарушений. Они очень много уже устранили, плюс вложили денег на продолжение работ. Завтра торговый центр откроется, но не весь. По-прежнему пока будут закрыты кинотеатр, детский парк и рестораны на фудкорте, работающие с открытым огнем», — пишет E1.RU со слов человека, знакомого с ситуацией.