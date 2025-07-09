ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге откроют после комиссии МЧС, Росгвардии и прокуратуры

После того, как в понедельник в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» побывала комиссии МЧС, Росгвардии и прокуратуры, магазин будет открыт. Об этом сообщают работники торгового центра.
«Комиссия-то побывала, но результаты от работников держат в секрете», — сказал ЕАН сотрудник «Гринвича».
Портал Е1 пишет более определенно, что, вероятно, ТРЦ откроют уже завтра.
«Владельцы “Гринвича” ответственно подошли к результатам проверки, которая выявила несколько десятков листов нарушений. Они очень много уже устранили, плюс вложили денег на продолжение работ. Завтра торговый центр откроется, но не весь. По-прежнему пока будут закрыты кинотеатр, детский парк и рестораны на фудкорте, работающие с открытым огнем», — пишет E1.RU со слов человека, знакомого с ситуацией.
ЕАН писал, что 30 июня ТРЦ «Гринвич» закрылся на неопределенный срок. Собственник обязан был привести к единой системе безопасности все очереди, построенные в разное время.
«По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга по иску прокурора Ленинского района в интересах неопределенного круга лиц судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы ГУФССП по Свердловской области.
Ранее СМИ сообщали, что иск был подан в Ленинский районный суд от прокурора Генриха Гулиева. Судебное заседание назначено на 12 августа 2025 года. В материалах дела указано, что в качестве третьих лиц выступают представители Росгвардии и управления надзорной деятельности МЧС.
Сотрудники МЧС проверяли ТРЦ «Гринвич» два месяца назад. Предписание о выявленных нарушениях центр получил еще весной, отметил собеседник. По данным ЕАН, проверка нагрянула в торговый центр после пожара 10 апреля. Тогда загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ, поэтому огонь не распространился.
Напомним, «Гринвич» также проверяли в 2018 году после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Уже тогда прокуратура нашла нарушения. Но правоохранительные органы, по всей видимости, сняли претензии.