Медики Краснодара могут получить 1,5 млн рублей на первый взнос по ипотеке

Эта программа поддержки действует для врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров и водителей скорой помощи, работающих в Краснодаре. Средства предназначены исключительно для покупки жилья в городе. С начала 2025 года уже подано около 500 заявлений, а 89 специалистов получили выплаты. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подчеркнул, что такая мера помогает медикам сделать важный шаг к собственному дому и улучшить жилищные условия.