Медики Краснодара могут получить 1,5 млн рублей на первый взнос по ипотеке

Эта программа поддержки действует для врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров и водителей скорой помощи, работающих в Краснодаре. Средства предназначены исключительно для покупки жилья в городе. С начала 2025 года уже подано около 500 заявлений, а 89 специалистов получили выплаты. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подчеркнул, что такая мера помогает медикам сделать важный шаг к собственному дому и улучшить жилищные условия.
Заявления принимаются до 28 июля в министерстве здравоохранения по адресу: Краснодар, ул. Коммунаров, 276/1, 7 этаж, кабинет 707. Прием документов идет по будням с 09:00 до 18:00. Все подробности, условия и список необходимых документов опубликованы на официальном сайте ведомства.
Программа стала одной из ключевых мер поддержки медиков в регионе и направлена на повышение социальной защищенности работников здравоохранения.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что учителям Краснодара увеличили ежемесячную выплату на ипотеку до 25 тысяч рублей.