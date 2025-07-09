В Коктебеле запустили новую электроподстанцию «Юнга» мощностью 50 МВА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Новый энергетический объект обеспечит стабильное электроснабжение для жителей поселка, близлежащих населенных пунктов, а также туристических и инфраструктурных объектов, включая реконструируемую набережную и новые очистные сооружения.
«Проект реализован в рамках государственной программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя”. Строительство ПС началось в сентябре 2023 года и завершилось в июне 2025-го. Стоимость работ составила более 2,5 млрд рублей», — написал Сергей Аксенов.
В Крыму также хотят обновить еще 130 подстанций. В дальнейшем планируется выделить дополнительные средства на модернизацию трансформаторных пунктов по всей республики.