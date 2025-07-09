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На площади Маркса в Новосибирске прошел пикет против роста тарифов ЖКХ

На площади Маркса в Новосибирске состоялся согласованный пикет, участники которого выступили против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Организаторами акции стали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев и Яков Новосёлов, а также руководитель регионального отделения ЛКСМ РФ Виталий Саликов.

Как сообщает infopro54.ru, депутат Роман Яковлев заявил, что требование национализации ЖКХ включено в Народный референдум, и уже собрано около 60 тысяч подписей жителей области. По его словам, 97% участников референдума поддержали эту инициативу.

Яков Новосёлов отметил, что рост тарифов ЖКХ — это общероссийская проблема, и основной причиной сложившейся ситуации он считает коммерциализацию отрасли.