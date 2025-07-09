На площади Маркса в Новосибирске прошел пикет против роста тарифов ЖКХ

Организаторами акции стали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев и Яков Новосёлов, а также руководитель регионального отделения ЛКСМ РФ Виталий Саликов.
Как сообщает infopro54.ru, депутат Роман Яковлев заявил, что требование национализации ЖКХ включено в Народный референдум, и уже собрано около 60 тысяч подписей жителей области. По его словам, 97% участников референдума поддержали эту инициативу.
Яков Новосёлов отметил, что рост тарифов ЖКХ — это общероссийская проблема, и основной причиной сложившейся ситуации он считает коммерциализацию отрасли.