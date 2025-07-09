В Самаре нашли нарушения на производстве соков

В Самаре провели проверку на крупном предприятии, которое изготавливает соки. Там нашли нарушения, за которое оштрафовали производство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Сотрудники трудились без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, без проверки знаний требований охраны труда. А водителей не обязывали проходить психиатрическое освидетельствование», — рассказали в пресс-службе.
Было заведено дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 110 тысяч рублей. После этого руководство организовало обучение работников и проверку знаний. Устранение всех нарушений взято на контроль.