РОАД готовит законопроект о повышении налога на автомобили старше 15−20 лет

«Владельцам этих автомобилей скажут про обязательный техосмотр дважды в год. Они его будут покупать, как многие и сейчас делают, поэтому на техсостояние транспортных средств все эти инициативы никак не повлияют. Так еще и повышенный налог. Ну и что им делать? Продавать машины за 250−300 тыс. рублей и покупать новые? Так они даже Granta себе не купят на эти деньги», — посетовал Кадаков.