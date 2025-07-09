В Перми штрафы за парковку превысили доходы от нее

Пермяки заплатили за парковку в платной зоне 114,8 млн рублей за первое полугодие 2025 года, — рассказали порталу «В курсе.ру» в Пермской дирекции дорожного движения.
— Это на 23,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма поступлений тогда составила 91,3 млн рублей, — пояснили в дирекции.
Также добавили, что в 2025 году взыскали штрафов на 116,3 млн рублей. Это на 78% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было собрано 65,2 млн рублей). Объём штрафов впервые за последние пять лет превысил сумму платежей за платную парковку.
Напомним, за один час платной парковки сумма начинается от 20 рублей, самая высокая стоимость — 40 рублей.