В Перми штрафы за парковку превысили доходы от нее

Также добавили, что в 2025 году взыскали штрафов на 116,3 млн рублей. Это на 78% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было собрано 65,2 млн рублей). Объём штрафов впервые за последние пять лет превысил сумму платежей за платную парковку.