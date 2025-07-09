В Самарской области возводят животноводческий комплекс

«Мы сопровождаем этот проект, а во время таких визитов можем оценить ход реализации, обсудить с инвестором все волнующие вопросы, поговорить о мерах поддержки и о том, чем мы еще можем помочь, — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. — Воплощение в жизнь таких проектов способствует не только развитию сельского хозяйства, но и укреплению экономики муниципальных образований, созданию дополнительных возможностей для жителей региона».