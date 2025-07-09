Защита оспорила решение суда о национализации «ЮГК»

В Советский районный суд Челябинска поданы две жалобы по делу о национализации акций «ЮГК», принадлежащих Константину Струкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Жалобы поданы 7 и 8 июля. Суд их зарегистрировал, но пока не рассматривал.
Ранее сообщалось о том, что 8 июля состоялось предварительное судебное заседание. Суд удовлетворил прошение адвокатов о закрытии процесса для СМИ. Иск об изъятии акций рассмотрят 10 июля.
Напомним, о требовании Генпрокуратуры РФ обратить в доход государства доли Константина Струкова в «Южуралзолоте» и УК ЮГК стало известно 3 июля.