В Волгограде ищут перевозчиков на 4 городских маршрута

Контракт на регулярные перевозки по маршруту № 85 «Жилгородок» — «Родниковая Долина» будет заключен с компанией, готовой предоставить для обслуживания линии 21 автобус большой вместимости. Перевозки должны будут осуществляться до 31 октября 2025 года. На эти цели будет выделено 12 029 498 рублей.
На маршрут № 2 «Ж/д вокзал» — «Комплекс “Юбилейный” требуется исполнитель с 23 большими автобусами, который сможет работать до 31 октября 2025 года. Стоимость контракта составит 18 614 590 рублей.
По маршруту № 43 «Пл. Возрождения» — «ОАО “ВГАЗ-Суал” пустят 11 автобусов малого класса. Задача перевозчика — организовать регулярную работу транспорта на этой линии до 31 декабря 2025 года. За это городские власти готовы заплатить 16 523 557 рублей.
Еще один перевозчик требуется на временный маршрут № 2А «Школа № 36» — «Детский центр». Здесь должны работать 4 автобуса большой вместимости вплоть до 31 августа этого года. В соответствии с контрактом оплата услуг составит 3 061 463 рубля.
Отдельно оговаривается, что все транспортные средства, которые будут поставлены на маршруты, должны быть оборудованы системами кондиционирования и автоматизированного контроля оплаты проезда, оснащены аппаратурой спутниковой навигации.