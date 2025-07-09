В Волгограде ищут перевозчиков на 4 городских маршрута

Контракт на регулярные перевозки по маршруту № 85 «Жилгородок» — «Родниковая Долина» будет заключен с компанией, готовой предоставить для обслуживания линии 21 автобус большой вместимости. Перевозки должны будут осуществляться до 31 октября 2025 года. На эти цели будет выделено 12 029 498 рублей.