Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind летать в столицу КНДР

В конце июня возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и КНДР. Оно было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу тогда сообщал, что «в ближайшее время полетит и первый самолет, которые не летали более 30 лет».