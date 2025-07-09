Статистика: в Самарской области дешевеют яйца и дорожает песок в 2025 году

Ну что, граждане, середина года на носу — самое время оглянуться назад и посмотреть, как изменились цены с начала 2025-го. Тем более Самарастат подоспел со своими данными.
Оказалось, не все так однозначно, как казалось в январе! Читайте данные официальной статистики и сравните их со своими ощущениями…
Продуктовая корзина.
С начала года молочка подорожала на 5%, мясо — на 6%, а вот яйца, которые в январе стоили как золото, к началу лета упали в цене почти на 10%.
Рыба продолжает держать марку +8% с января. Самый неожиданный поворот — подсолнечное масло, которое после новогоднего скачка (+15%) к маю вернулось почти к декабрьским ценам.
Товары повседневного спроса.
Зимние куртки, которые в январе продавались с наценкой 20%, к маю ожидаемо ушли в минус — как говорится — не сезон.
А вот бытовая химия упорно дорожает: стиральный порошок с начала года прибавил 7%, моющие средства — 5%.
Топливные качели.
Помните, как в феврале все радовались снижению цен на бензин? Так вот, это было ненадолго — к маю 95-й снова подрос на 4% относительно январских цен.
Зато «дизель» ведет себя странно — после зимнего пика сейчас стоит дешевле, чем в начале года.
Строительный бум.
Тут не без сюрпризов — все дорожает, особенно песок (+ 24,5% с января!). Цемент держится молодцом — всего +3% за пять месяцев. Кирпич, правда, не стоит на месте +8% с начала года.
Услуги.
Ремонт квартир подорожал на 10−15% — строители объясняют это «сезонным спросом».
Ясно одно — к маю цены в самарской области начали вести себя более сдержанно. Кое-что даже подешевело! Но расслабляться рано — лето традиционно вносит свои коррективы.
Главное — яйца снова доступны, а это уже повод для оптимизма! И кто бы мог подумать, что за полгода песок обгонит по темпам роста даже бензин?
Возможно он, что называется — «начинает кончаться». Вот уж действительно — «не все то золото, что блестит»…
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