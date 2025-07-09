Новый порядок взыскания долгов с самарцев с ноября 2025 года: что нужно знать

С ноября 2025 года в Российской Федерации будет введен новый механизм внесудебного взыскания налоговых задолженностей для физических лиц. Данная мера будет преимущественно применяться к гражданам, самостоятельно представляющим налоговые декларации и информирующим о своих налоговых обязательствах. Инициатива была одобрена правительственной комиссией и направлена на рассмотрение во втором чтении в парламент.
Суть нововведения заключается в следующем: налоговая служба будет направлять должникам уведомление или требование об уплате задолженности. Если гражданин не оплатит налог и не подаст возражение в установленный срок, ФНС примет решение о взыскании долга без обращения в суд. В первую очередь средства будут списываться с банковских счетов должника. Если на счетах недостаточно средств, в процесс будут вовлечены судебные приставы, которые смогут взыскать долг за счет имущества налогоплательщика.
Как пояснил эксперт в области налогового права, генеральный директор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, данный механизм позволит значительно ускорить и упростить процесс взыскания задолженностей, снизив нагрузку на судебную систему.
Уведомления о задолженности будут направляться через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, а также через портал «Госуслуги» или заказным письмом. По данным ФНС, ежегодно рассматривается около 4,5 миллионов дел по взысканию налоговых долгов, из которых подавляющее большинство требований признаются обоснованными. Это послужило основанием для внедрения внесудебного порядка взыскания налоговых долгов в большинстве случаев.
Введение нового механизма направлено на повышение эффективности налогового администрирования и сокращение количества задолженностей, что положительно скажется на бюджете страны и финансовой дисциплине граждан.
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