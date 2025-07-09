Новый порядок взыскания долгов с самарцев с ноября 2025 года: что нужно знать

Суть нововведения заключается в следующем: налоговая служба будет направлять должникам уведомление или требование об уплате задолженности. Если гражданин не оплатит налог и не подаст возражение в установленный срок, ФНС примет решение о взыскании долга без обращения в суд. В первую очередь средства будут списываться с банковских счетов должника. Если на счетах недостаточно средств, в процесс будут вовлечены судебные приставы, которые смогут взыскать долг за счет имущества налогоплательщика.